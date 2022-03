Forza e trasformazione a Bogliasco, giovedì nuovo pomeridiano

La Sampdoria prosegue la fase di avvicinamento alla gara con la Roma, in programma domenica al “Ferraris”. In attesa di ritrovare anche Bartosz Bereszynski, Omar Colley, Albin Ekdal, Tomás Rincón e Maya Yoshida, Marco Giampaolo ha diretto un allenamento pomeridiano incentrato su lavori di forza in palestra e trasformazione sul campo 2 del “Mugnaini”.

Rientri. Alla seduta hanno partecipato anche Andrea Conti – tornato in gruppo -, Stefano Sensi e Morten Thorsby, di rientro rientro dagli impegni con le rispettive nazionali. Programmi individuali di recupero agonistico per Mikkel Damsgaard, Manolo Gabbiadini e Sebastian Giovinco. Domani, giovedì, nuovo appuntamento al pomeriggio.