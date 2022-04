Qui Bogliasco: rifinitura tecnico-tattica in chiave-Roma

Meno uno alla sfida con la Roma. Sul campo 1 del “Mugnaini” di Bogliasco la Sampdoria ha svolto in mattinata la rifinitura in vista della sfida con i giallorossi, in programma domani, domenica, al “Ferraris” (ore 18.00). Marco Giampaolo e il suo staff hanno diretto una seduta caratterizzata da esercitazioni tattiche e sviluppo delle palle inattive. Programmi di recupero agonistico per Mikkel Damsgaard e Manolo Gabbiadini.