Giampaolo: «La Samp ha fatto la partita che doveva»

Marco Giampaolo, al termine della sfida con la Roma, commenta così il risultato maturato sul campo del “Ferraris”: «La Samp ha fatto la partita che doveva fare. Anche se non abbiamo fatto il risultato che volevamo: questo è l’unico rimpianto. Siamo stati dentro ai 95 minuti e lo abbiamo fatto concedendo pochissimo. Vero che abbiamo creato poco pure noi, ma ai punti credo proprio che sia stata equilibrata. Ci aspettavamo però un risultato diverso, così da muovere la classifica. Si poteva fare qualcosina di più, ma come dicevo anche la Roma ha tirato pochissimo. Non mi ricordo grandi cose, anche se hanno le caratteristiche per creare tanto. Insomma, hanno sfruttato meglio l’occasione che hanno avuto».

Pubblico. Alla Gradinata Sud, oggi gremita più che mai, il mister avrebbe voluto regalare almeno un punto. «Il pubblico è stato straordinario – dice il tecnico doriano -, ottenere un risultato positivo sarebbe stato un bel modo per iniziare questo nuovo percorso insieme. È un dispiacere che non sia successo. Sensi? Avevo bisogno di mettere un attaccante in più, come Quagliarella. La scelta di trequartista è ricaduta su Sabiri, che ha le caratteristiche giuste per allungare le difese».