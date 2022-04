Partitelle a tema alla ripresa, giovedì doppia seduta

La Sampdoria è tornata ad allenarsi a Bogliasco per iniziare a preparare la trasferta di Bologna, dove scenderà in campo lunedì al “Dall’Ara” nel Monday Night della 32.a giornata della Serie A TIM 2021/22. Sul campo 2 del “Mugnaini” Marco Giampaolo e il suo staff hanno diretto una seduta incentrata su partitelle a tema. Per quanto riguarda i singoli, Andrea Conti, Mikkel Damsgaard, Manolo Gabbiadini e Sebastian Giovinco hanno svolto i rispettivi programmi di recupero. Domani, giovedì, è in agenda una doppia sessione di lavoro.