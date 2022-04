Samp a due velocità, giovedì di nuovo seduta mattutina

Ancora un allenamento a due velocità per la Sampdoria in vista della gara con la Salernitana. Sul campo 1 del centro sportivo “Gloriano Mugnaini” inizialmente il gruppo dei disponibili ha lavorato compatto, con esercizi di attivazione e di tecnica. A seguire la squadra è stata suddivisa in base ai minuti disputati nell’ultimo impegno di campionato e si è concentrata su esercitazioni differenziate, fra recupero atletico e partitelle a tema. Domani, giovedì, è in programma una nuova seduta mattutina.