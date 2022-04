Secondo giorno di ritiro a Verona per la Sampdoria

Vigilia di campionato per la Sampdoria, che questi pomeriggio è scesa sul campo “Gavagnin-Nocini” di Verona per un allenamento a base di rapidità, esercitazione tecnica e partita a tema. Per il secondo giorno di fila tutti i calciatori convocati per il ritiro pre-Hellas hanno svolto l’intera seduta, sotto gli sguardi del responsabile delle aree tecniche Carlo Osti e del direttore sportivo Daniele Faggiano. Nel frattempo a Bogliasco Andrea Conti, Manolo Gabbiadini e Sebastian Giovinco stanno portando avanti le rispettive tabelle di recupero.