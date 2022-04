Caprari risponde a Caputo: la Samp fa un punto a Verona

Per il match report completo della sfida tra gialloblù e blucerchiati clicca qui.

Hellas Verona 1

Sampdoria 1

Reti: p.t. 44′ Caputo; s.t. 33′ Caprari.

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Günter (1′ s.t. Sutalo), Casale; Faraoni (16′ s.t. Depaoli), Tameze, Ilic (47′ s.t. Bessa), Lazovic; Barak (16′ s.t. Lasagna), Caprari (47′ s.t. Veloso); Simeone.

A disposizione: M. Chiesa, Boseggia, Cancellieri, Frabotta, Retsos, Hongla, Praszelik.

Allenatore: Tudor.

Sampdoria (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari (29′ s.t. Yoshida), Colley, Augello (29′ s.t. Murru); Vieira (19′ s.t. Sensi); Candreva, Rincón (19′ s.t. Ekdal), Thorsby, Sabiri; Caputo (41′ s.t. Quagliarella).

A disposizione: Ravaglia, Falcone, Supriaha, Askildsen, Magnani, Damsgaard, Trimboli.

Allenatore: Giampaolo.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta.

Assistenti: Rodolfo Di Vuolo di Castellammare di Stabia e Davide Moro di Schio.

Quarto ufficiale: Francesco Meraviglia di Pistoia.

VAR: Gianluca Aureliano di Bologna.

AVAR: Damiano Di Iorio di Verbano-Cusio-Ossola.

Note: ammoniti al 32′ p.t. Rincón, al 43′ p.t. Günter, al 6′ s.t. Vieira, al 35′ s.t. Bereszynski per gioco scorretto, al 38′ s.t. Tudor per proteste; recupero 1′ p.t. e 4′ s.t.; abbonati 9.376, paganti 6.812; terreno di gioco in non perfette condizioni.