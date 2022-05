Ripresa in due gruppi: la Samp si prepara per l’Inter

La Sampdoria si è ritrovata in mattinata al centro sportivo “Gloriano Mugnaini” per iniziare a preparare l’ultima giornata di campionato, in casa dell’Inter. La squadra è stata divisa in due da Marco Giampaolo, in base al minutaggio con la Fiorentina. Scarico per i più impiegati, mentre gli altri hanno lavorato tra esercitazioni tecniche, lavoro atletico e partitelle a campo ridotto.

Singoli. Vladyslav Supriaha ha già raggiunto la nazionale Under 21 ucraina, rispondendo alla chiamata del commissario tecnico Ruslan Rotan per i prossimi impegni di qualificazione agli Europei di categoria. Stefano Sensi ha lavorato a parte, mentre Manolo Gabbiadini ha portato avanti il suo percorso di riabilitazione. Assente Morten Thorsby, in permesso. Domani, giovedì, altro mattutino.