Al via la preparazione blucerchiata: primo giorno a Temù

È cominciata la preparazione estiva della Sampdoria in Alta Valle Camonica. Al centro sportivo di Temù, i blucerchiati di Marco Giampaolo hanno svolto una doppia seduta in questa prima giornata di allenamenti in altura.

Gruppi. Al mattino il mister e il suo staff hanno diviso la squadra in due gruppi: palestra, attivazione in campo e lavoro tattico prima per i difensori, impegnati nella messa a punto dei movimenti della linea; quindi spazio a centrocampisti e attaccanti per la costruzione della fase offensiva.

Doppio. Nel pomeriggio squadra al completo impegnata tra esercitazioni tecnico-tattiche, alternate a lavori aerobici sotto lo sguardo attento del direttore sportivo Daniele Faggiano, che ha raggiunto la sede del ritiro di Ponte di Legno. Domani, lunedì, si replicherà con un nuovo doppio.