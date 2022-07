Doppio tra tattica e partitelle, mercoledì il primo test

La Sampdoria continua a faticare tra le montagne dell’Alta Valle Camonica. Il programma blucerchiato resta invariato: ancora una doppia seduta intensa al centro sportivo di Temù. Al mattino, dopo una prima fase di attivazione in palestra, squadra divisa in due gruppi per permettere a Marco Giampaolo e al suo staff di lavorare sugli aspetti tattici.

Amichevole. Nel pomeriggio spazio alla tecnica e ancora esercitazioni tattiche sotto forma di partitelle a campo ridotto. Domani, mercoledì, è in agenda una sessione mattutina che sarà seguita alle ore 17.00 dalla prima amichevole con i dilettanti del Castiglione (Eccellenza lombarda).