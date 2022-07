Bereszynski e Thorsby in ritiro, stasera la presentazione

Prosegue la preparazione della Sampdoria in Alta Valle Camonica. Ad una mattinata a gruppi tra palestra e campo – prima i difensori poi centrocampisti e attaccanti – ha fatto da contraltare un pomeriggio a ranghi completi eccezion fatta per Mikkel Damsgaard, in permesso familiare. Da segnalare un leggero trauma distorsivo al piede per Ronaldo Vieira.

Presentazione. Oltre al presidente Marco Lanna, al vicepresidente Antonio Romei e al consigliere Giovanni Panconi, hanno raggiunto la sede del ritiro Bartosz Bereszynski e Morten Thorsby, che si sono aggregati al gruppo e che stasera parteciperanno alla presentazione ai tifosi in piazza XXVII Settembre, a Ponte di Legno (ore 21.15).

Amichevole. Domani, sabato, la squadra tornerà all’opera al mattino per poi affrontare il Parma (Serie B) nella seconda amichevole pre-campionato in programma al campo sportivo di Temù (ore 17.00).