Alta intensità nel doppio di Temù, mercoledì test in famiglia

Dopo un giorno di completo riposo, la Sampdoria si è rimessa all’opera a Temù dove ha svolto un doppio allenamento.

Tattica. Al mattino squadra divisa in due gruppi – prima i difensori, quindi i centrocampisti e gli attaccanti – agli ordini di Marco Giampaolo e dello staff tecnico per affinare i movimenti tattici nelle due fasi di gioco. Nel pomeriggio, dopo una prima fase di attivazione aerobica, spazio a esercitazioni tecniche e partitella a campo ridotto ad alta intensità.

Test. Per quanto riguarda i singoli mattutino differenziato sul campo per Antonio Candreva, pomeridiano in piscina per Federico Bonazzoli e doppio specifico tra campo e palestra per Ronaldo Vieira. Domani, mercoledì, è in agenda una sessione mattutina e l’ultimo test in Alta Valle Camonica: alle 17.00 andrà in scena la sfida in famiglia tra Sampdoria A-Sampdoria B.