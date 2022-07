Due gruppi a Temù, nel pomeriggio sfida in famiglia

Mattutino a gruppi per la Sampdoria al centro sportivo di Temù. Marco Giampaolo e il suo staff hanno diviso la squadra in due gruppi per continuare a mettere a punto le due fasi gioco e lo sviluppo delle palle inattive. Per quanto riguarda i singoli, Federico Bonazzoli ha svolto una seduta differenziata. Questo pomeriggio, alle ore 17.00, è in programma il test in famiglia Sampdoria A-Sampdoria B (diretta tv, web e social su Primocanale).