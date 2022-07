Pomeridiano a gruppi a Temù, l’esito degli esami per Trimboli

Dopo la mattinata di relax concessa da Marco Giampaolo, la Sampdoria è tornata ad allenarsi nel pomeriggio al centro sportivo di Temù di fronte a un gruppo di profughi afghani, attualmente ospiti dell’esercito italiano nella caserma della vicina Edolo. Per loro un pomeriggio di svago nell’ambito di un programma di inserimento sociale sul territorio italiano, per i blucerchiati due ore abbondanti di intenso lavoro.

Gruppi. Il mister e il suo staff hanno diviso infatti la squadra in due gruppi: dapprima centrocampisti e attaccanti ad affinare le varianti tattiche relative alla fase offensiva, quindi spazio ai difensori per mettere a punto i movimenti della linea. Per quanto riguarda i singoli, Federico Bonazzoli e Antonino La Gumina hanno svolto una seduta differenzia sul campo. Domani, venerdì, è in programma l’ultima doppia seduta in Alta Valle Camonica.

Frattura. Durante il test in famiglia di mercoledì, il calciatore Simone Trimboli ha subito un trauma alla spalla sinistra. Gli accertamenti diagnostici e la visita ortopedica svolta a Genova dal consulente ortopedico, professor Claudio Mazzola, hanno confermato la frattura alla clavicola sinistra. Nei prossimi giorni il calciatore verrà sottoposto ad intervento chirurgico.