Ultimo doppio a Temù, sabato amichevole a Brescia

Ultimo doppio per la Sampdoria in Alta Valle Camonica. Mattinata dedicata ad un circuito atletico, con esercizi mirati anche allo sviluppo della forza e ai cambi di direzione, mentre i portieri hanno lavorato sodo agli ordini dei preparatori Michele De Bernardin e Raffaele Clemente.

Visita. Dopo aver ricevuto in hotel la visita dell’AIAC, rappresentata dal presidente Renzo Ulivieri, nel pomeriggio i blucerchiati sono tornati ad allenarsi sul campo di Temù. Riscaldamento, torelli e partitella a pressione a campo ridotto il menù della sessione che ha chiuso la giornata.

Brescia. Per quanto riguarda i singoli, nel pomeriggio Federico Bonazzoli, Manolo Gabbiadini, Antonino La Gumina, Lorenzo Malagrida e Marco Somma hanno svolto un ulteriore percorso atletico sul campo. Domani, sabato, è in programma al mattino una seduta che precederà l’amichevole con il Brescia in programma allo stadio “Rigamonti” alle ore 18.00 (diretta tv, web e social su Primocanale).