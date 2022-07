Leverbe con i compagni, venerdì mattutino e partenza per Istanbul

Continua nella calura di Bogliasco la preparazione della Sampdoria in vista dei primi impegni ufficiali. Salutato mister Marco Giampaolo e riabbracciati molti degli ex compagni, il nuovo acquisto Maxime Leverbe ha già lavorato in gruppo nel corso dell’esercitazione tattica pomeridiana condivisa con alcuni ragazzi della Primavera.

Singoli. Sul fronte dei singoli regolarmente all’opera con la squadra il recuperato Fabio Depaoli; solo parzialmente invece Manolo Gabbiadini, ancora alle prese con il suo completo reinserimento agonistico. Programma di recupero per Andrea Conti; riposo post-operatorio per Simone Trimboli.

Turchia. Domani, venerdì, i blucerchiati sosterranno un allenamento mattutino e, dopo pranzo, partiranno in volo charter alla volta di Istanbul: sabato alle ore 19.00 locali (le 18.00 in Italia, diretta DAZN) è infatti in agenda l’ultima amichevole pre-campionato con i turchi del Besiktas.