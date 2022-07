Leverbe riabbraccia la Samp: «Sono cresciuto, ritrovo una famiglia»

«Sono felicissimo di essere tornato». Dopo l’esperienza positiva vissuta a Genova tra il 2016 e il 2018, Maxime Leverbe si è rivestito di blucerchiato. E lo ha fatto con grande entusiasmo. «La Sampdoria è una grande squadra: qui c’ero già stato da ragazzo e mi ero sentito come in una vera e propria famiglia – rivela il difensore francese ex ChievoVerona e Pisa -. Conosco mister Giampaolo e i suoi metodi di lavoro e non vedo l’ora di scendere in campo per dare il mio contributo, dimostrando di essere cresciuto e di meritare questa maglia in Serie A».