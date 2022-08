Il ritorno di Djuricic: «Samp, non mi sembra vero di essere qui»

«La Sampdoria è la Sampdoria, non mi sembra vero di essere nuovamente qui». Sorride Filip Djuricic, già blucerchiato dal 2016 al gennaio 2018, prima delle esperienze al Benevento e al Sassuolo che gli hanno permesso di affermarsi in Serie A. «Lasciare Genova non era stato facile – rivela il centrocampista serbo -, voglio dimostrare che sono un giocatore diverso, più maturo. Ho scelto di tornare dopo aver parlato con mister Giampaolo, ho sempre apprezzato la sua idea di calcio. Ritrovo tanti compagni e una tifoseria fantastica: insieme ci divertiremo».