Qui Bogliasco: tecnico-tattico in chiave-Reggina

Pomeridiano intenso per la Sampdoria che prosegue la preparazione all’esordio stagionale previsto per giovedì sera, quando al “Ferraris” arriverà la Reggina (Serie B) per i trentaduesimi di Coppa Italia Frecciarossa 2022/23.

Agenda. Dopo la riunione in sala video e la consueta fase di riscaldamento atletico, Marco Giampaolo e il suo staff hanno diretto una seduta sul campo 1 del “Mugnaini” incentrata su lavori tecnico-tattici e finalizzazioni in vista della partita con gli amaranto. Programma di recupero individuale per Andrea Conti; riposo post-operatorio per Simone Trimboli. Domani, giovedì, è in agenda una seduta mattutina.