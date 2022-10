Ripresa a Bogliasco per i blucerchiati, mercoledì doppia seduta

La Sampdoria è tornata al lavoro. Smaltiti i due giorni di riposo accordati dopo il pareggio di Bologna, Dejan Stankovic e staff hanno ritrovato i blucerchiati per cominciare a preparare la sfida casalinga di lunedì prossimo con la Roma (ore 18.30). Oltre a Manuel De Luca (iter di recupero) e Jeison Murillo (cure), non hanno preso parte alla ripresa Omar Colley (per problemi intestinali) e Harry Winks. Domani, mercoledì, è in agenda una doppia seduta.