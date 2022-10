Esercitazione tattica al “Mugnaini”, domenica rifinitura

Meno due alla Roma. In vista della sfida casalinga con i giallorossi, in programma lunedì al “Ferraris” (ore 18.30), Dejan Stankovic e il suo staff hanno diretto sul campo 2 del “Mugnaini” una seduta mattutina caratterizzata da attivazione atletica, esercitazione tattica e partitella a campo ridotto. Per quanto riguarda i singoli, Manuel De Luca ed Harry Winks hanno seguito i rispettivi percorsi di recupero; terapie e fisioterapia per Jeison Murillo. Domani, domenica, è in programma la rifinitura pomeridiana.