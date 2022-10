Coppa Italia: ventidue i blucerchiati di Stankovic per l’Ascoli

La Sampdoria è pronta per la Coppa Italia Frecciarossa. Domani pomeriggio, giovedì, allo stadio “Ferraris” (ore 18.00) i blucerchiati affronteranno l’Ascoli nei sedicesimi a eliminazione diretta della seconda competizione nazionale. Al termine della rifinitura pomeridiana al “Mugnaini” di Bogliasco, Dejan Stankovic ha reso nota la lista dei 22 convocati per la sfida con i bianconeri, della quale – oltre agli indisponibili Manuel De Luca, Jeison Murillo e Harry Winks – non fanno parte Bartosz Bereszynski e Omar Colley. Figura invece per la prima volta il giovane della Primavera Lorenzo Villa (maglia numero 33). Nel dettaglio l’elenco completo.

Portieri: Audero, Contini, Ravaglia.

Difensori: Amione, Augello, Conti, Ferrari, Murru, Villa.

Centrocampisti: Djuricic, Léris, Rincón, Sabiri, Trimboli, Verre, Vieira, Villar, Yepes.

Attaccanti: Caputo, Gabbiadini, Pussetto, Quagliarella.