Colley vale la prima vittoria: la Samp sbanca lo “Zini”

Cremonese 0

Sampdoria 1

Reti: s.t. 33′ Colley.

Cremonese (3-5-2): Carnesecchi; Aiwu, Bianchetti, Lochoshvili (36′ s.t. Bonaiuto); Sernicola, Ascacibar, Pickel (36′ s.t. Castagnetti), Meite (36′ s.t. Afena-Gyan), Valeri (36′ s.t. Quagliata); Dessers (20′ s.t. Ciofani), Okereke.

A disposizione: Saro, Sarr, Hendry, Vasquez, Baez, Ghiglione, Acella, Escalante, Milanese, Tsadjout.

Allenatore: Alvini.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Amione, Colley, Murru (1′ s.t. Augello); Verre (1′ s.t. Villar), Rincón (16′ s.t. Yepes), Djuricic; Pussetto (9′ s.t. Léris); Sabiri (15′ s.t. Gabbiadini), Caputo.

A disposizione: Contini, Conti, Vieira, Murillo, Ferrari, Quagliarella, Trimboli.

Allenatore: Stankovic.

Arbitro: Maresca di Napoli.

Assistenti: Perrotti di Campobasso e Garzelli di Livorno.

Quarto ufficiale: Miele di Nola.

VAR: Fourneau di Roma 1.

AVAR: Colarossi di Roma 2.

Note: espulso al 45′ s.t. Sakic per proteste; ammoniti al 7′ p.t. Colley, al 25′ s.t. Pickel, al 29′ s.t. Gabbiadini, al 45′ s.t. Stankovic per proteste, al 30′ p.t. Sabiri, al 22′ s.t. Sernicola, al 29′ s.t. Meite per gioco scorretto, al 14′ s.t. Amione per comportamento non regolamentare; recupero 3′ p.t. e 6′ s.t.; abbonati 7.353, paganti 5.668; terreno di gioco in buone condizioni.