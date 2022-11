Sono ventidue i blucerchiati di Stankovic per la Fiorentina

Dejan Stankovic ha scelto i 22 blucerchiati chiamati ad affrontare la Fiorentina nella gara in programma domani, domenica, al “Ferrairs” (ore 15.00), valida quale 13.a giornata della Serie A TIM 2022/23. Al termine della rifinitura pomeridiana svolta al “Mugnaini” di Bogliasco, il tecnico ha reso nota la lista dei convocati per la sfida con i viola, della quale non fanno parte oltre allo squalificato Valerio Verre, gli indisponibili Andrea Conti, Manuel De Luca, Ignacio Pussetto, Nicola Ravaglia, Abdelhamid Sabiri ed Harry Winks. Nel dettaglio l’elenco completo.

Portieri: Audero, Contini, Tantalocchi.

Difensori: Amione, Augello, Bereszynski, Colley, Ferrari, Murillo, Murru.

Centrocampisti: Djuricic, Léris, Malagrida, Rincón, Trimboli, Vieira, Villar, Yepes.

Attaccanti: Caputo, Gabbiadini, Montevago, Quagliarella.