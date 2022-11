Samp in campo a Bogliasco, venerdì rifinitura

Rientrata da Torino nella notte, la Sampdoria si è rimessa in moto nel pomeriggio al “Mugnaini” di Bogliasco. Scarico per i calciatori maggiormente impegnati con i granata, seduta completa per tutti gli altri componenti della rosa a disposizione di Dejan Stankovic e del suo staff, compreso Nicola Ravaglia.

Ritiro. Allenamenti personalizzati per Andrea Conti, Ignacio Pussetto e Abdelhamid Sabiri; iter di recupero per Manuel De Luca, terapie post-intervento per Harry Winks. In serata la squadra si ritroverà presso l’AC Hotel per iniziare il ritiro in vista della sfida casalinga con il Lecce, in programma sabato pomeriggio al “Ferraris” (ore 18.00). Domani, venerdì, è in agenda la rifinitura pomeridiana.