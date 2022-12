FIFA World Cup Qatar 2022: eliminata la Serbia di Djuricic

Termina qui il cammino di Filip Djuricic e della Serbia al mondiale. Allo “Stadium 974” di Doha, il centrocampista blucerchiato (in panchina e subentrato al 78′) e i suoi compagni vengono superati per 3-2 dalla Svizzera nella terza ed ultima gara del Gruppo G, chiuso all’ultimo posto con un solo punto all’attivo. Inizialmente in svantaggio in seguito alla rete di Shaqiri (20′), le Aquile Bianche reagiscono con Mitrovic (26′) e Vlahovic (35′) ma già prima dell’intervallo Embolo ristabilisce la parità (44′). Ad inizio ripresa però Freuler riporta definitivamente avanti gli elvetici, conquistando il pass per gli ottavi e condannando all’eliminazione i serbi.