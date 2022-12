Doppio al “Mugnaini”, lunedì partitella con la Primavera

Dopo aver goduto di un sabato di assoluto riposo, la Sampdoria si è rimessa immediatamente al lavoro nella giornata di domenica. Agli ordini di Dejan Stankovic e del suo staff, i blucerchiati hanno sostenuto una doppia seduta a Bogliasco: al mattino lavoro in palestra e test atletici; nel pomeriggio sessione di possessi e partite a tema sul campo 2 del “Mugnaini”.

Primavera. Differenziati per Manuel De Luca e Andrea Conti; cure per Ignacio Pussetto (a Udine) e per Harry Winks (in Spagna). Assenti i mondialisti Bartosz Bereszynski, Filip Djuricic e Abdelhamid Sabiri, al pari di Omar Colley, Mehdi Léris e Tomás Rincón che, dopo aver goduto di uno stacco aggiuntivo dopo gli impegni con le rispettive nazionali, da domani, lunedì, si riuniranno al resto dei compagni che al mattino sosteranno una sfida in famiglia con la Primavera.