2-0 nel test con la Primavera, giovedì la partenza per Antalya

Buon test prima della Turchia. La Sampdoria di Dejan Stankovic chiude con una partitella in famiglia sul campo 2 del “Mugnaini” la preparazione a Bogliasco durante la sosta del campionato. Con un gol per tempo – di Tommaso Augello nel primo, di Daniele Montevago nel secondo – i blucerchiati disponibili hanno superato per 2-0 la Primavera di Felice Tufano.

Conoscenze. A bordocampo, oltre al coordinatore tecnico Mattia Baldini e al responsabile dell’Academy Giovanni Invernizzi, due vecchie conoscenze in visita: Marco Branca, ex bomber scudettato 1990/91, e Fulvio Pea, anch’egli tricolore ma con la Primavera 2007/08. Passato al Poggio per un saluto anche Filip Djuricic, rientrato dal Qatar e atteso direttamente in ritiro al pari di Bartosz Bereszynski (in attesa di conoscere il destino di Abdelhamid Sabiri, l’ultimo doriano ancora in corsa al Mondiale).

Singoli. Sul fronte dei singoli differenziati per Manuel De Luca e Andrea Conti; cure per Ignacio Pussetto ed Harry Winks. Sono tornati invece all’opera Omar Colley, Mehdi Léris e Tomás Rincón, i quali proseguiranno gli allenamenti domani, martedì, e mercoledì. Giovedì mattina è invece fissata la partenza in volo charter per Antalya dove la Samp lavorerà per due settimane al Calista Sports Center di Kadriye.