La Samp è in Turchia, prima seduta al Calista Sports Center

La Sampdoria è in Turchia. Partiti in volo charter dal “Colombo” di Genova poco dopo le 10.30, i blucerchiati sono atterrati all’aeroporto di Antalya alle 15.17 locali (le 13.17 in Italia) per poi sistemarsi al poco distante Calista Luxury Resort di Belek. In serata – sotto una fitta pioggia . Dejan Stankovic e staff hanno diretto il primo allenamento al Calista Sports Center di Kadriye per 25 dei 27 calciatori al momento presenti nella sede del ritiro invernale. Andrea Conti e Harry Winks sono stati sottoposti a cure. Domani, venerdì, la squadra sosterrà una doppia seduta.