Beffa all’ultimo secondo: la Samp pareggia ad Adana

Il tabellino della seconda amichevole del ritiro invernale dei blucerchiati di Stankovic.

Adana Demirspor 2

Sampdoria 2

Reti: p.t. 27′ Yildiz, 34′ Caputo, 37′ Murillo; s.t. 50′ Inler.

Adana Demirspor (4-4-2): Ozbir; Cokcalis, Akaydin (16′ s.t. Manev), Guler, Rodrigues (41′ s.t. Dursun); Yildiz (16′ s.t. Bjarnason), Stambouli (41′ s.t. Kapi), Ndiaye (1′ s.t. Inler), Akintola (1′ s.t. Oztumer); Onyekuru, Akbaba (1′ s.t. Belhanda).

A disposizione: Karakus, Boyaci, Svensson, Khabuliani, Ozturk.

Allenatore: Montella.

Sampdoria (3-4-1-2): Audero (29′ s.t. Ravaglia); Murillo (41′ s.t. Paoletti), Colley (41′ s.t. Ferrari), Amione (41′ s.t. Villa); Léris (41′ s.t. Malagrida), Rincón (28′ s.t. Yepes), Vieira (41′ s.t. Trimboli), Augello (41′ s.t. Murru); Verre (28′ s.t. Villar); Gabbiadini (29′ s.t. Djuricic), Caputo (41′ s.t. Montevago).

A disposizione: Tantalocchi, Savio.

Allenatore: Stankovic.

Arbitro: Yilmaz (TUR).

Assistenti: Karatag e Atakan Ataseven (TUR).

Quarto ufficiale: Yildirim (TUR).

Note: ammonit al 34′ s.t. Belhanda e Murillo, al 44′ s.t. Yepes per comportamento non regolamentare; recupero 2′ p.t. e 4′ s.t.; terreno di gioco in buone condizioni.