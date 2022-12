Penultimo pomeridiano in Turchia, giovedì si replica

Attivazione, sfide a pallamano e partitelle in spazi ridotti. Questo il programma stilato da Dejan Stankovic e staff per il penultimo allenamento della Sampdoria in Turchia. Oltre agli assenti Andrea Conti, Ignacio Pussetto, Fabio Quagliarella e Abdelhamid Sabiri, due gli esentati dal lavoro pomeridiano collettivo al Calista Sports Center di Kadriye: Valerio Verre, reduce da un lieve attacco influenzale, e Harry Winks, alle prese con il proprio iter di recupero agonistico. Domani, giovedì, la squadra replicherà un’altra seduta al pomeriggio.