Primo allenamento del 2023: Lammers con i compagni

Prima seduta del 2023 al “Mugnaini”, primo nuovo arrivo in casa blucerchiata. In attesa di ufficializzare il trasferimento con l’apertura del calciomercato, Sam Lammers ha già partecipato insieme con i propri compagni al primo allenamento del nuovo anno a Bogliasco con la maglia della Sampdoria. Una seduta pomeridiana alla quale non hanno preso parte Omar Colley (influenzato), Manuel De Luca e Harry Winks (differenziati sul campo), Andrea Conti, Ignacio Pussetto e Fabio Quagliarella (rispettivi percorsi di recupero) e Abedhalmid Sabiri (atteso a Genova nelle prossime ore). Domani, lunedì, la settimana dei blucerchiati inizierà con un’altra sessione al pomeriggio.