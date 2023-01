Verso il Sassuolo: Nuytinck già in gruppo, martedì rifinitura

Forza tra palestra e campo e trasformazione sotto forma di esercitazioni tattiche in vista del Sassuolo. Questo il programma pomeridiano seguito dalla Sampdoria di Dejan Stankovic all’anti-vigilia della ripresa del campionato, prevista mercoledì 4 gennaio al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia. All’allenamento ha regolarmente preso parte Bram Nuytinck, l’ultimo arrivato in casa blucerchiata e già in gruppo.

Singoli. Sul fronte dei singoli anche Harry Winks, per la prima volta, ha lavorato con i compagni per buona parte della sessione. Abdelhamid Sabiri è invece tornato al “Mugnaini” e ha svolto una seduta differenziata come Manuel De Luca e Ignacio Pussetto (quest’ultimo sul campo per la prima volta). Percorsi di recupero per Andrea Conti e Fabio Quagliarella. Sempre indisponibile l’influenzato Omar Colley. Domani, martedì, la squadra sosterrà una seduta di rifinitura a Bogliasco nel pomeriggio prima di partire in pullman alla volta dell’Emilia.