Forza e possessi, sabato rifinitura e partenza per Empoli

La Sampdoria prosegue a Bogliasco la fase di avvicinamento alla trasferta di Empoli. Dejan Stankovic e il suo staff tecnico hanno diretto una seduta mattutina incentrata su lavori di forza in palestra, possessi palla e partitella finale.

Rifinitura. Sessioni personalizzate per Andrea Conti, Manuel De Luca, Manolo Gabbiadini e Fabio Quagliarella; cure per Nicola Murru e Simone Trimboli. Domani, domenica, è in programma una seduta di rifinitura pomeridiana, quindi a seguire la partenza in pullman verso Empoli.