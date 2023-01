Stankovic: «La Samp c’è, trasformiamo la rabbia in convinzione»

Dejan Stankovic non molla la presa. La prova di lunedì al “Castellani”, nonostante il mancato pareggio, è da tenere a mente in vista della sfida di domani, domenica, con l’Udinese. «A Empoli meritavamo almeno un gol – attacca il mister -, è stata una prestazione ottima. C’è rimasto l’amaro in bocca e tanta rabbia che dobbiamo trasformare in convinzione. Dobbiamo continuare su questi ritmi e cambiare marcia di fronte ai nostri tifosi, fare vedere anche nel nostro stadio di carne siamo fatti».

Battaglia. «Se continuiamo con questo approccio e questa intensità – prosegue l’allenatore blucerchiato – anche gli episodi a favore arriveranno, basta poco. La Sampdoria c’è, siamo presenti in tutti i reparti, con l’Empoli abbiamo creato tanto anche davanti. L’Udinese? Stanno bene, è una squadra tosta, ben allenata, a cui stanno mancando solo i risultati. Adesso siamo avversari ma là ho passato un anno bellissimo; hanno tanti giocatori bravi, velocità e bel gioco, sarà una partita tosta, una vera battaglia».

Voglia. Infine una battuta sul rientrate Winks, finalmente in campo dopo mesi ai box. «Sono felice per Winks che è tornato a giocare a calcio – conclude Stankovic -. Ha sofferto tanto ma ci ha messo tutto sé stesso per tornare e dare una mano. Non voglio caricarlo di pressione perché è con il gruppo che possiamo uscire da questa situazione. Vedo negli occhi di tutti la voglia di ribaltare la situazione: siamo lì e non dobbiamo mollare di un centimetro».