Meno due all’Atalanta, venerdì rifinitura pomeridiana e partenza

La Sampdoria continua la marcia di avvicinamento alla trasferta di Bergamo, dove scenderà in campo sabato al “Gewiss Stadium” per l’anticipo della 20.a giornata della Serie A TIM 2022/23 (ore 20.45). I blucerchiati si sono ritrovati sul campo 1 del “Mugnaini” di Bogliasco e agli ordini di Dejan Stankovic e del suo staff hanno svolto un allenamento mattutino caratterizzato da riscaldamento atletico, sessione tattica e partita finale.

Agenda. Terapie e fisioterapia per Omar Colley, Manolo Gabbiadini, Ignacio Pussetto e Abdelhamid Sabiri. Percorsi differenziati infine per Andrea Conti, Manuel De Luca, Simone Trimboli e Martin Turk. Domani, venerdì, è in agenda al pomeriggio la classica rifinitura della vigilia, quindi a seguire la partenza in pullman verso la Lombardia.