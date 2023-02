Partitella in famiglia al “Mugnaini”, venerdì pomeridiano

Prosegue la marcia di avvicinamento della Sampdoria di Dejan Stankovic al prossimo impegno di lunedì in casa del Monza. In mattinata, sul campo 2 del “Mugnaini”, i blucerchiati hanno svolto una partitella in famiglia dieci contro dieci. Differenziati per Omar Colley, Filip Djuricic, Abdelhamid Sabiri e Simone Trimboli; percorsi di recupero per Andrea Conti e Manuel De Luca. Domani, venerdì, è prevista una seduta pomeridiana.