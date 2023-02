Palestra e tecnico-tattico sul campo, sabato mattutino

La Sampdoria continua ad allenarsi a Bogliasco in vista della trasferta di Monza, in programma lunedì all'”U-Power Stadium” (ore 20.45). Sviluppo della forza in palestra, quindi attivazione atletica ed esercitazioni tecnico-tattiche sul campo 1 del “Mugnaini”: questo il menù della seduta pomeridiana diretta da Dejan Stankovic e il suo staff, alla quale ha preso parte anche Omar Colley. Differenziati per Filip Djuricic, Abdelhamid Sabiri e Simone Trimboli; percorsi di recupero per Andrea Conti e Manuel De Luca. Domani, sabato, è in agenda una seduta mattutina.