Verso Monza: mattinata tattica, domenica rifinitura e partenza

Mattinata di lavoro per la Sampdoria, impegnata a Bogliasco nella preparazione alla trasferta di lunedì a Monza. Sul campo 2 del “Mugnaini”, Dejan Stankovic e staff hanno puntato prevalentemente su esercitazioni tattiche, al termine delle quali i blucerchiati si sono sfidati in una serie di partitelle a campo ridotto, alle quali ha preso parte anche Filip Djuricic. Differenziati per Abdelhamid Sabiri e Simone Trimboli; percorsi di recupero per Andrea Conti e Manuel De Luca. Domani pomeriggio, domenica, è in agenda la rifinitura.