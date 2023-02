Pomeridiano tra aerobica e partitelle, giovedì mattutino

Continua con una seduta pomeridiana la preparazione della Sampdoria in vista dell’anticipo casalingo di sabato con il Bologna. Dejan Stankovic e staff hanno diretto un allenamento a base di aerobica e partitelle a tema in spazi ridotti al quale non ha preso parte il solo Koray Günter, alle prese con una sessione personalizzata. Assenti Andrea Conti e Ignacio Pussetto, impegnati nei rispettivi iter di recupero. Domani, giovedì, mattutino in agenda.