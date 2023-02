Stankovic: «Si va avanti, ogni partita è una nuova sfida»

Dejan Stankovic guarda alla Lazio. La sua Sampdoria non può permettersi di piangersi addosso, deve combattere e reagire anche all’ennesima beffa finale maturata con il Bologna. E deve farlo già a partire dalla sfida di domani sera, lunedì, in casa dei biancocelesti. «Chi non impara dopo la sconfitta perde due volte – dice il tecnico dal “Mugnaini” di Bogliasco -. Abbiamo parlato, ci siamo confrontati. Abbiamo fatto errori negli ultimi finali che ci sono costati tantissimi punti, errori che non vanno ripetuti. Ma abbiamo appreso la lezione e ogni partita per noi è una nuova sfida».

Pronti. «La Lazio è una squadra allenata benissimo – prosegue Stankovic -, va affrontata con coraggio e concentrazione, organizzazione e sacrificio. Dobbiamo arginare ciò che loro fanno meglio. Sono fortissimi a livello tecnico, hanno velocità: giocano un calcio diretto, spettacolare, ma non andiamo alzando bandiera bianca. Dobbiamo dimostrare nuovamente di essere un avversario difficile e dobbiamo esserlo anche a Roma. La squadra? Quagliarella ha preso un virus, è stato male e non partirà; Günter è ancora fuori. Per il resto si sono allenati tutti bene, erano molto concentrati: si va avanti con i giocatori che sono pronti».