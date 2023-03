Stankovic: «Con la Salernitana vale tanto, in campo senza paura»

«La partita con la Salernitana vale tanto». Dejan Stankovic conosce l’importanza della sfida che attende la Sampdoria domani, domenica, al “Ferraris”. «Ci servono i punti per risalire la classifica, ci serve una prestazione da Sampdoria – dice il tecnico dal “Mugnaini” di Bogliasco -. Sappiamo che troveremo un avversario rinvigorito dal successo sul Monza ma, di fronte ai nostri tifosi che ci sostengono in ogni situazione, dobbiamo giocare senza paura, soprattutto senza paura di sbagliare».

Emergenza. Anche con la Lazio, la buona prestazione non è bastata per conquistare punti. Adesso servirà una prova di maturità. «Dobbiamo dare continuità alla prestazione di Roma che è stata una delle più positive sia dal punto di vista tecnico-tattico che sotto l’aspetto fisico – prosegue Stankovic -. Abbiamo tenuto testa ad una squadra che nell’anticipo di questo turno ha battuto il Napoli e questo aspetto ci deve dare ancora maggior forza e consapevolezza nei nostri mezzi, nonostante la situazione di emergenza che si ripresenta questa volta in attacco. Detto ciò, non vogliamo alibi: sarà compito mio mettere in campo la formazione migliore e chi scenderà in campo lo farà nella condizione mentale giusta per giocare a viso aperto».