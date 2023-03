Possessi e aerobica al “Mugnaini”, giovedì nuovo mattutino

Allenamento mattutino per la Sampdoria che a Bogliasco si prepara ad affrontare la trasferta di Torino, dove domenica sera sfiderà la Juventus all'”Allianz Stadium”. Dejan Stankovic e il suo staff hanno diretto sul campo 2 del “Mugnaini” una seduta incentrata su possessi alternati a lavori aerobici. Programmi differenziati per Andrea Conti, Filip Djuricic, Emirhan Ilkhan, Jeison Murillo e Bram Nuytinck. Terapie e fisioterapia per Sam Lammers; Ignacio Pussetto prosegue infine il proprio percorso di recupero. Domani, giovedì, la squadra tornerà ad allenarsi al mattino.