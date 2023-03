Forza e trasformazione al “Mugnaini”, venerdì mattutino

Prosegue a Bogliasco la marcia di avvicinamento della Sampdoria alla sfida di domenica sera in casa della Juventus. Dejan Stankovic e staff hanno sottoposto i blucerchiati ad un allenamento a base di forza in palestra e trasformazione sul campo 2 del “Mugnaini”. Emil Audero ha interrotto anticipatamente la seduta a causa di un trauma alla spalla destra che verrà valutato nelle prossime ore.

Agenda. Rientro in gruppo per Braam Nuytinck, mentre Filip Djuricic ha svolto la prima parte della sessione con i compagni per proseguire poi un percorso personalizzato, finalizzato al completo recupero. Programmi differenziati invece per Andrea Conti, Emirhan Ilkhan e Jeison Murillo. Terapie e fisioterapia per Sam Lammers; Ignacio Pussetto prosegue infine il proprio iter riabilitativo. Domani, venerdì, è in agenda un nuovo appuntamento mattutino.