Secondo doppio consecutivo per la Samp, martedì mattutino

Seconda doppia seduta consecutiva per la Sampdoria, alle prese al “Mugnaini” di Bogliasco con la preparazione alla sfida di domenica allo stadio “Olimpico” con la Roma. Ancora privi dei nazionali (Filip Djuricic, Emihran Ilkhan, Mehdi Léris, Flavio Paoletti, Abdelhamid Sabiri, Tomás Rincón, Martin Turk e Alessandro Zanoli), Dejan Stankovic e staff hanno puntato in mattinata su lavori di forza in palestra e nel pomeriggio su esercitazioni di possessi sul campo 2.

Singoli. Sul fronte dei singoli Harry Winks è tornato regolarmente in gruppo mentre resta invariata la lista di chi suda a parte (Andrea Conti, Manuel De Luca e Sam Lammers) e di chi resta alle prese con i rispettivi programmi di recupero post-intervento (Emil Audero e Ignacio Pussetto). Domani, martedì, i blucerchiati sosterranno un’unica sessione mattutina.