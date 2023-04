Aerobica e partitelle al “Mugnaini”, mercoledì mattutino

Continua con una seduta pomeridiana a Bogliasco la preparazione della Sampdoria in vista della sfida di sabato al “Ferraris” con la Cremonese. Sul campo 1 del “Mugnaini” Dejan Stankovic e staff hanno diretto un allenamento a base di lavori aerobici e partitelle a tema in spazi ridotti. Assente, in permesso, Jeison Murillo; ancora indisponibile Abdelhamid Sabiri. Sessioni differenziate per Andrea Conti, Manuel De Luca e Koray Günter; programmi di recupero per Emil Audero e Ignacio Pussetto. Domani, mercoledì, mattutino in agenda.