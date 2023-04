Aerobica e possessi alla ripresa, mercoledì seduta mattutina

La Sampdoria è tornata ad allenarsi nel pomeriggio a Bogliasco per iniziare a preparare la trasferta di Lecce, in programma domenica 16 aprile al “Via del Mare” (ore 12.30). Dejan Stankovic e il suo staff hanno diretta una seduta caratterizzata da lavoro aerobico sul campo 2 del “Mugnaini”, quindi esercitazioni finalizzate al possesso palla.

Singoli. Sul fronte dei singoli percorsi differenziati per Andrea Conti, Manuel De Luca e Koray Günter; programmi di recupero invece per Emil Audero e Ignacio Pussetto. Domani, mercoledì, è in agenda una sessione mattutina.