Samp Women, buona la prima: Lazio battuta a domicilio

Buona la prima. Al “Campo Aquile” di Formello esordio indimenticabile in Serie A TIMVISION per la Sampdoria Women: 1-2 il risultato in casa della Lazio Women, blucerchiate di Cincotta trascinate dal duo sudamericano Martínez-Rincón.

Ritmo. Il match si sblocca dopo 11 minuti: la colombiana Rincón suggerisce per la guatemalteca Martínez che a tu per tu batte Ohrstrom, segnando il primo gol nel massimo campionato della storia blucerchiata. La Samp va subito alla ricerca del raddoppio con Rincón, ma il pallone termina alto. Al 19′ incontenibile Martínez, che ci prova al 19′ e al 36′ con il portiere biancoceleste che non si fa sorprendere e si oppone in entrambe le occasioni. Al 43′ la laziale Martin colpisce una traversa. Andiamo in vantaggio all’intervallo.

Ripresa. Al rientro dagli spogliatoi il Doria accelera. Dopo soli tre giri d’orologio arriva infatti il raddoppio con un eurogol di Rincón: un missile che batte Ohrstrom e insacca la rete dello 0-2. Tramortite dal colpo subìto, le biancocelesti reagiscono soltanto poco dopo la mezzora: Castiello accorcia le distanze, ma finisce così: Lazio battuta a domicilio e primi tre punti per le nostre ragazze. Avanti così!

Lazio 1

Sampdoria 2

Reti: p.t. 11’ Martínez, 3′ s.t. Rincón, 31′ s.t. Castiello.

Lazio (4-3-3): Ohrstrom; Gambarotta, Thomsen, Foerdos, Heroum; Cuschieri (31′ s.t. Di Giammarino), Mastrantonio, Castiello; Andersen, Martin, Visentin (1′ s.t. Pittaccio).

A disposizione: Guidi, Savini, Glaser, Santoro, Mattei, Berarducci, Di Giammarino, Pittaccio, Labate.

Allenatore: Morace.

Sampdoria (4-3-3): Babb; Novellino, Auvinen, Pisani, Giordano; Re, Fallico, Seghir (20′ s.t. Battelani); Rincón (26′ s.t. Helmvall), Tarenzi (47′ Spinelli), Martínez.

A disposizione: Tampieri, Boglioni, Spinelli, Bursi, Battelani, Musolino, Bargi, Carp, Helmvall.

Allenatore: Cincotta.

Arbitro: Luongo di Napoli.

Assistenti: Croce di Nocera Inferiore e Brunozzi di Foligno.

Quarto ufficiale: Iacobellis di Pisa.

Note: ammonite al 6′ s.t. Re, al 11′ s.t. Gambarotta; ‘ p.t. e ‘ s.t.; terreno di gioco in buone condizioni.