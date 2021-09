Women, Sampdoria-Pomigliano: info accrediti media e fotografi

L’U.C. Sampdoria comunica le modalità di accredito per media e fotografi per Sampdoria-Pomigliano, valida quale 4.a giornata di Serie A femminile TIMVISION 2021/22 e in programma il 26 settembre al campo sportivo “Riccardo Garrone” di Bogliasco.

La richiesta scritta da parte della testata giornalistica o dell’agenzia di riferimento – completa di nome, cognome, luogo e data di nascita del personale accreditato – andrà inoltrata all’Area Comunicazione entro e non oltre le ore 13.00 di venerdì 24 settembre 2021, esclusivamente via e-mail all’indirizzo accrediti@sampdoria.it.

Alla domanda andrà inoltre allegata una copia della tessera d’iscrizione all’Ordine dei Giornalisti.

In base alle normative vigenti si ricorda che non saranno rilasciati accrediti media e fotografi ai non possessori di tessera dell’Ordine dei Giornalisti.

Per accedere all’impianto sportivo sarà necessario essere in possesso del Green Pass (avvenuta vaccinazione di almeno una dose anti COVID-19 da almeno 14 giorni, oppure certificazione di avvenuta guarigione dal COVID-19 nei 6 mesi precedenti, o ancora esibire il risultato con esito negativo di un tampone rapido o molecolare effettuato nelle 48 ore antecedenti alla partita).

Come da disposizioni del protocollo FIGC si invitano le testate giornalistiche a limitare il numero del personale da accreditare e di non inviare richieste se non effettivamente afferenti all’effettivo esercizio del diritto di cronaca.

Si informa altresì che non saranno rilasciati accrediti agli operatori televisivi di emittenti non in possesso dei diritti di ripresa.

La società, al fine di garantire la distanza di sicurezza nelle postazioni di lavoro, comunicherà via e-mail l’accettazione o il rifiuto della richiesta di accredito.