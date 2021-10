Women, tris nel test con il Pavia: doppietta di Tarenzi e Helmvall

Nella cornice dello stadio “Scirea” di Stradella, test positivo per la Sampdoria Women: nell’allenamento congiunto (3 tempi da 30 minuti) con il Pavia, le ragazze di mister Cincotta si sono imposte 1-3 sulle padrone di casa.

Tris. Primo tempo a senso unico, che termina 0-2 in favore delle blucerchiate sotto il duplice segno di Tarenzi: è proprio il capitano blucerchiato, al 5’ e al 30’, a sbloccare e portare in doppio vantaggio le doriane. Nella seconda frazione, Samp in pieno controllo del gioco, con Helmvall che al 28’ triplica il risultato in nostro favore. Nel terzo e ultimo tempo arriva infine il gol della bandiera per il Pavia, siglato da Poletto al 30′. Buona prova delle blucerchiate, che nei prossimi giorni proseguiranno la preparazione in vista del prossimo impegno ufficiale con il Napoli.